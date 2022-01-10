اليوم السابع
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السفير البريطانى بالقاهرة من شرم الشيخ: المنتدى فرصة ذهبية لبناء جسر مع الشباب

الإثنين، 10 يناير 2022 03:12 م
السفير البريطانى بالقاهرة من شرم الشيخ: المنتدى فرصة ذهبية لبناء جسر مع الشباب الزميلة رباب فتحى تحاور سفير بريطانيا بالقاهرة خلال منتدى شباب العالم
كتبت رباب فتحى

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قال جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة إن مشاركة بلاده في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022 ليست المرة الأولى، حيث حضر ممثلون بريطانيون المنتدى فى الدورات السابقة، مؤكدا أن المنتدى فرصة ذهبية لبناء جسر بين القادة والشباب.

السفير البريطانى
السفير البريطانى

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش المنتدى فى اليوم الأول للفعاليات بعد افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الرئيس أشار إلى أن هناك حاجة للتواصل بين القادة والرؤساء ورؤساء الحكومات والسفارات وبين الشباب. وأكد أن الجيل القادم هو الجيل الذى سيتحمل مسئولية الأرض بعد الجيل الحالى.

وتابع قائلا:" الجيل القادم عليه مسئولية لذلك يجب أن يكون هناك حوار حول التحديات العالمية بما فيها مكافحة تغير المناخ والطاقة الخضراء ومثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء الصراعات مابين الدول والشعوب، وبطبيعة الحال كيفية تجاوز وباء كورونا. ويحتاج الجيل القادم إلى فرص عمل ومستقبل أفضل وحياة كريمة".

 

السفير البريطانى بالقاهرة
السفير البريطانى بالقاهرة

وأشاد بمبادرة حياة كريمة قائلا: "هي مبادرة جميلة جدا وزمائلي في السفارة قاموا بزيارة بعض الأماكن فى الأشهر السابقة، والمواطنون سعداء بالحماية التي توفرها الحكومة المصرية."

وأكد أن المنتدى فرصة للقاء الشباب المصريين والشباب من مختلف أنحاء العالم فى نفس الوقت ونفس المكان، للمشاركة في حوار عميق حول التحديات، مؤكدا يقينه أن المنتدى سيصل لنتائج تركز أكثر على احتياجات الشباب.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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