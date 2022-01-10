وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير الأمريكي، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث قدم المسئول الأمريكي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه، معربا عن أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت.

وبحث الجانبان، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي.