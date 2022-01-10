السجن 240 سنة لـ4 موظفين وإلزامهم برد 72مليون جنيه في 24 قضية جمارك ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كل من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد علم الدين، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة 4 موظفين غيابياً بالسجن 10 سنوات، وأيضاً معاقبة 4 مستخلصين ب 6 أشهر، وذلك في 28 قضية لكل منها نفس الحكم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهمين إلى السجن 240 سنة لموظفي الجمارك، و 12 سنة للمستخلصين.

وكان المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في 24 قضية بتهمة تزوير مستندات رسمية وقررت محكمة جنايات بورسعيد، برد مبلغ 72 مليون جنيه شامل الغرامة والتعويض الجمركي في القضايا سالفة الذكر والمعرفة إعلامياً بقضايا العيارات الجمركية.

ووجهت النيابة العامة لموظفي الجمارك عدة تهم منها: تزوير محررات رسمية، والحصول بغير حق على منفعة عامة من أعمال وظيفتهما، وأضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، واستعمال المحررات المزورة بأن قدمها للموظف المختص بالافراج عن البضائع.