الرئيس السيسي يتناول أزمة كورونا فى أولى جلسات منتدى شباب العالم.. إنفوجراف

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا أن الإصابات مع ظهور الجائحة كانت بالآلاف ثم تجاوزت الملايين وعشرات الملايين ثم مئات الملايين، متابعا: "بشكل وأخر بنفس الكلام عن الوفيات بنتكلم عن عدة ملايين".
ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى عددا من تصريحات الرئيس خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم..
تحدٍّ عظيم يواجه الإنسانية فى العصر الحديث
جائحة كورونا شكلت تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية مُركبة
قطاعات كاملة توقفت عن العمل خلال العامين مثل النقل والطيران والسياحة
كنا نتصور أن حجم الضرر آلاف الإصابات أو الوفيات لكننا فوجئنا بتجاوزها عشرات الملايين
الدولة المصرية أطلقت مبادرات هدفها الصحة العامة وعلى رأسها "فيروس سى"
لولا ما فعلناه مبكرا فى الصحة لتجاوزت مصر معدلات ضخمة فى جائحة كورونا
لو لم نطلق برنامج الإصلاح الاقتصادى لكانت التداعيات أشد قسوة
الاقتصاد المصرى مستعد لتحمل صدمات أكبر بسبب جائحة كورونا
كان بإمكاننا إيقاف جميع الأنشطة لكننا وضعنا خطة تكفينا شر الجائحة
لم ولن تتوقف مشروعاتنا قبل وأثناء الجائحة وحتى الآن
أطلقنا برنامجا يتكلف 700 مليار جنيه لاستمرار عجلة النمو
نحن من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو فى ظل الجائحة
رسالة كورونا لنا: أيها البشر انتبهوا.. لستم قادرين على تحدّينا
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