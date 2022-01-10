الرئيس السيسي: كورونا يرسل لنا رسالة: أيها البشر لستم قادرين على تحدينا

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا تمثل محنة تتولد منها منح كثيرة، متابعا: "الخلاصة.. الجائحة قد تكون محنة ولكن ممكن تتولد منها منح كثيرة.. فيه قوة دفع كبيرة في البحث العلمى.. واللقاحات والمنظومات الصحية.. اختبار شديد في العالم لكه.. ننظم ونطور المنظومات الصحية أكثر فعالية في مثل هذه الازمات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": "كل دولة لها خصوصية في مسارها للتعامل مع مثل هذه الأزمات طبقا لعوامل واعتبارات أتصور أنها تمثل خصوصية لكل دولة مع إطار عام بيجمعنا بالكامل".

وتابع الرئيس السيسي: "في النهاية عاوز أقولكم على حاجة.. دائما أبص على موضوع الفيروس.. وأقول ده بيرسل لنا رسالة لنا يقول: أيها البشر انتبهوا.. أنتم لستم قادرين على تحدينا".