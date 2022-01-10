اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "فى مصر ما خوفناش من الجائحة.. والعمل لم يتوقف لحظة"

الإثنين، 10 يناير 2022 03:27 م
الرئيس السيسي: "فى مصر ما خوفناش من الجائحة.. والعمل لم يتوقف لحظة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد - تصوير حسين طلال

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمل في مصر لم يتوقف لحظة رغم جائحة كورونا، معلقا بالقول: "في مصر مخوفناش من الجائحة ..ولو كنتوا شوفتوا الشعب المصري كانت بيتعامل معها إزاى ..كان فيه إجراءات احترازية وتحسُب واندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، : لم يتوقف العمل في مصر لحظة لأن إحنا مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف ..والحياة تقف ..لا.. الحياة متوقفش.. الحياة هتستمر ..هنتجاوز استمرارها بشكل كامل قريبا ".
 
 

منتدى شباب العالم 2022 (44)
الرئيس عبد الفتاح السيسى
 
منتدى شباب العالم 2022 (50)
الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022
 
منتدى شباب العالم 2022 (42)
الرئيس عبد الفتاح السيسى
 

منتدى شباب العالم 2022 (20)
الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية
 
منتدى شباب العالم 2022 (28)
جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (29) - Copy
الرئيس عبد الفتاح السيسى
 

منتدى شباب العالم 2022 (31)
جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (34) - Copy
جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (35)
الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (40)
الرئيس عبد الفتاح السيسى
 
منتدى شباب العالم 2022 (51)
جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (52)
جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (54)
الرئيس عبد الفتاح السيسى
 
منتدى شباب العالم 2022 (14)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
 
منتدى شباب العالم 2022 (1)
جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (2)
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
 
منتدى شباب العالم 2022 (7)
الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط
 
منتدى شباب العالم 2022 (8)
الدكتورة رانيا المشاط
 
منتدى شباب العالم 2022 (10)
وزيرة الهجرة
 
منتدى شباب العالم 2022 (11)
الدكتورة غادة والى
 
منتدى شباب العالم 2022 (15)
المهندس طارق الملا وزير البترول
 
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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