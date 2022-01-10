اليوم السابع
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الرئيس السيسي: العالم ما بعد كورونا سيختلف.. ورغم المعاناة سنجد آثارا إيجابية

الإثنين، 10 يناير 2022 03:23 م
الرئيس السيسي: العالم ما بعد كورونا سيختلف.. ورغم المعاناة سنجد آثارا إيجابية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد - تصوير حسين طلال

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين في الجلسة، من قبل الرؤساء والوزراء وأثروا بكلماتهم موضوع الجلسة، متابعا: "الكل اتفق على أنه رغم المحنة وقسوة الكوفيد إلا أنها ألقت الضوء على زيادة التواصل والاستعداد لإتاحة فرصة أكبر لشبابنا وشباب العالم كله بشكل أكبر".  
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": "هتكلم عن اللقاحات كموضوع وكان له أثار لأن بعض الدول كان لديها الفرصة لتوفير اللقاحات ودولا أخرى لم يكن لديها الفرصة لتوفير هذه اللقاحات.. وتم التأكيد على أهمية التشارك العالمى في مجابهة التحديات بشكل عادل ومش مرتبط بالقدرات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "عالم ما بعد كورونا سوف يكون مختلفا.. وشايف أننا رايحين لكده.. وعاوز أقول للشباب اللى موجود.. إحنا مش هنعرف كل حاجة افرزتها الجائحة دلوقتى.. كمان سنوات تزيد أو تقل هنشوف نتائج الجائحة في العالم كلها.. ورغم المعاناة سوف نجد آثارا إيجابية جدا جدا".
 
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسى
 
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الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022
 
منتدى شباب العالم 2022 (42)
الرئيس عبد الفتاح السيسى
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية
 
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جلسة منتدى شباب العالم
 
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الرئيس عبد الفتاح السيسى
 

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جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (34) - Copy
جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (35)
الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (40)
الرئيس عبد الفتاح السيسى
 
منتدى شباب العالم 2022 (51)
جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (52)
جلسة منتدى شباب العالم
 
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الرئيس عبد الفتاح السيسى
 
منتدى شباب العالم 2022 (14)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
 
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جلسة منتدى شباب العالم
 
منتدى شباب العالم 2022 (2)
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
 
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الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط
 
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الدكتورة رانيا المشاط
 
منتدى شباب العالم 2022 (10)
وزيرة الهجرة
 
منتدى شباب العالم 2022 (11)
الدكتورة غادة والى
 
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المهندس طارق الملا وزير البترول
 
 

منتدى شباب العالم

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

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