اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 10:36 م
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بمسرح شباب العالم

الرئيس السيسى مشيدا بعرض مسرحى عن جائحة كورونا: حاجة مبدعة جدا وبشكركم

الإثنين، 10 يناير 2022 10:09 م
الرئيس السيسى مشيدا بعرض مسرحى عن جائحة كورونا: حاجة مبدعة جدا وبشكركم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة - تصوير حسين طلال

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لفريق العمل المسرحى عن جائحة كورونا، والذى قدمه الفريق المسرحى بمسرح منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وقال الرئيس السيسى، في كلمة له، بعد انتهاء العرض المسرحى: حاجة جميلة ومبدعة جدا ، بكل تقدير واحترام واعتزاز بالعمل الذى قدمتوه وعملتوه فالدنيا كلها تتكلم في هذه المسرحية، فبشكركم كلكم .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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