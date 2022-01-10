وأوضح بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن شيرمان التقت ريابكوف مساء أمس الأحد، في جنيف، حيث ضم الوفد الأمريكي نائب وزير الدفاع الليفتانت جنرال جيمس مينجوس مدير العمليات والأركان المشتركة، وضم الوفد الروسي نائب وزير الدفاع كولونيل جنرال ألكسندر فومين،وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وتابع البيان: أن الجانبين ناقشا الموضوعات الثنائية التي سيتناولها الجانبان خلال الاجتماع الاستثنائي لحوار الاستقرار الاستراتيجي اليوم، وشددت شيرمان على التزام الولايات المتحدة بالمبادئ الدولية للسيادة وسلامة الأراضي وحرية الدول ذات السيادة في اختيار تحالفاتها، مؤكدة أن الولايات المتحدة ترحب بإحراز تقدم حقيقي من خلال الدبلوماسية.

وقالت برايس: إن الولايات المتحدة ستناقش بعض القضايا الثنائية مع روسيا في حوار الاستقرار الاستراتيجي، لكنها لن تناقش الأمن الأوروبي بدون حلفائها وشركائها الأوروبيين، وأن مناقشة بعض الموضوعات ستخصص لاجتماع مجلس الناتو وروسيا في بروكسل في 12 يناير واجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا في 13 يناير.