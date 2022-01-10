الجيزة ترفع 1450 حالة إشغال للمحال والمقاهى بهضبة الأهرام

كتب ـ سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء وإشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية في قطاع هضبة الأهرام، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن الحملة تأتى استكمالاً للحملات التى تنظم بشكل يومي لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة استهدفت التصدى لمخالفات البناء ورفع إشغالات المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية والتى أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل 6 وحدات سكنية إلي الغرض السكني (محلات) بدون ترخيص وتم تكسير الحوائط المقامة بالمخالفة وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات وتحرير للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

كما تم خلال الحملة رفع 1450 حالة إشغال للمحال والمقاهي والكافيهات والمنشأت التجارية والتي شملت كراسي وشيشة وتروسيكلات باعة جائلين واستاندات، بالإضافة إلي إزالة 96 حاجز حديدي لحجز اماكن ركن السيارات، وتم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع الهضبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وشنت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد مكبرة بشوارع الثروة المعدنية والجيش وجاري استكمال المجهودات.