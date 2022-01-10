التنمية المحلية: 3 مليارات جنيه استثمارات مشروعات محافظة القاهرة

كتب ــ على عبد الرحمن

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمقر الوزارة، وتناول اللقاء متابعة مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمنظومة المخلفات الصلبة بالعاصمة ومشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية ورفع الإشغالات.

وأشار شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض المشروعات التى تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021/2022 على مستوى برامج التنمية المحلية، موضحاً أن استثمارات محافظة القاهرة بلغت 3 مليارات جنيه منها مليار و672 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق حيث يتم تنفيذ 296كم في جميع أحياء محافظة القاهرة.

وتناول اللقاء مشروعات الكهرباء والإنارة والتى خصص لها 176,6 مليون جنيه، و206,2 مليون جنيه للكبارى والأنفاق، و85 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، و126 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور، و844 مليون جنيه لدعم احتياجات أحياء المحافظة.

وتابع شعراوى خلال اللقاء الموقف التنفيذي لبرامج الخطة المتكاملة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وأهمية سرعة شعور المواطنين بتحسن ملموس على أرض الواقع .

وتناول اللقاء متابعة الإجراءات التى تمت بشأن خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع للمنطقتين الشرقية والغربية وتقوم بها شركتى النظافة، وفقاً للعقود المبرمة بين المحافظة والشركتين، بالإضافة الى متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل في تحسين مستوى النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أنه تم تسليم 148 معدة وسيارة نظافة من الهيئة العامة للنظافة وتأهيلها وتجهيزها للعمل للشركتين ، كما تم تنفيذ اصطفاف لإحدى الشركات، بإجمالى 311 سيارة ومعدة ، وشركة ارتقاء بعدد 160 سيارة ومعدة إضافة الى معدات الهيئة العامة لنظافة القاهرة والبالغة 400 سيارة ومعدة .

وأوضح محافظ القاهرة خلال اللقاء، أن الشركة الأولى تخدم 9 أحياء بالمنطقة الشرقية ويبلغ متوسط كمية المخلفات المتولدة يومياً في حدود 4050 طن بإجمالى 1,5 مليون طن سنوياً ، ويبلغ عدد العاملين بالمشروع 10 آلاف عامل منهم 3878 عاملاً للجمع السكنى و3296 عاملاً لعمليات الكنس والنظافة وتخدم الشركة 1,2 مليون وحدة سكنية بأحياء المنطقة ، فيما تخدم الشركة الثانية 9 أحياء بالمنطقة الغربية ويبلغ متوسط كميات المخلفات المتولدة في حدود 2500 طن يومياً بإجمالى نحو 930 ألف طن سنوياً ، ويبلغ عدد العاملين بالمشروع 4260 عاملاً منهم 900 عاملاً للجمع السكنى و1935 للكنس والنظافة وتخدم الشركة 520 ألف وحدة سكنية .

وشدد اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء على المتابعة اليومية لأعمال الشركتين وتذليل أى عقبات والنزول الميدانى للأحياء، ومتابعة خطة العمل وكافة الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات بالشكل الذي يرضي عنه المواطنون، وتقديم الدعم الفنى للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فى إعداد الخطة التشغيلية التفصيلية للمنطقتين الشمالية والجنوبية مع تكثيف حملات التوعية للرفع من كفاءة المنظومة مشيراً إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع أحدى الشركات المتخصصة كطرف محايد للقيام بعمليات الرصد والتقييم بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وانتاج تطبيق إلكترونى لعمليات المراقبة والرصد .

وشهد الاجتماع أيضاً متابعة جهود محافظة القاهرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد إغلاق المحال العامة والتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة استمرار الحملات المكثفة لرفع أى إشغالات والتواجد الميدانى لرؤساء الأحياء في الشارع والتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، وأيضاً المتابعة اليومية للمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنع استخدام الشيشة والالتزام بمواعيد الغلق والتعامل بحزم مع المقاهى المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية عليهم وذلك حفاظاً على صحة المواطنين .