التموين: زيادة الطاقات التخزينية للأقماح فى الصوامع 3 أضعاف

كتب ــ مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح المخصص لانتاج الخبز المدعم، حتى لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (3.4) مليون طن بدلا من (1.2) مليون طن قبل عام 2014، مما أدى إلى مضاعفة الطاقات التخزينية 3 أضعاف ما كان عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل الى 15% .

وأضاف التقرير، أنه تم إنشاء عدد (35) صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن للشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين إحدى شركات وزارة التموين حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014 ، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.