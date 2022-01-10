التعليم توجه بصرف حافز المعلمين بالصفوف الأولى اعتبارا من العام الدراسى الجارى

كتب ـ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تاريخ بدء صرف حافز تطوير التعليم للمستحقين للحافز من المعلمين، موضحة أنه يتم الصرف اعتبارا من بداية العام المالى 2021،2022، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها فى العام الدراسى السابق، مشددة على أنه أى تأخير فى صرف مستحقات المعلمين يقع على مسئولية مديرى المديريات التعليمية طبقا لتعليمات اللجان المختصة.



جدير بالذكر، أن الوزارة قررت صرف حافز للمعلمين العاملين فى الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت فى وقت سابق أنه بخصوص الاستفسارات الواردة بشأن صرف الحوافز بمختلف مسمياتها خلال فترة الحظر الخاصة بجائحة كورونا من مختلف المديرايت التعليمية والإدارات والتي تضمن طلب الإفادة عن ضوابط الصرف للحوافز، لمعلمى رياض الأطفال والموجهين وحافز معلمى وموجهى الصفين الأول والثانى الابتدائى وحافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة والرسمية للغات التجريبية وحافظ التربية الخاصة 55% وحافظ الدفع 25% اعتبارا من 1 نوفمبر 2020.



وأوضحت الوزارة، أن صرف حافز معلمى وموجهى صفوف رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى للعام الدراسى الجارى بحد أقصى 1000 جنيه شهريا من 1 نوفمبر 2020 حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا لتدريس أو التوجيه في الصفوف الأولى، ويصرف الحافز للفئات المشار إليها طوال فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لكورونا، وفقا الضوابط منها: الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا فيما عدا شهر فبراير 18 يوم حضور ويصرف الحافز بنسبة الحضور الفعلية منسوبا إلى عدد أيام الحضور شهريا.



وأشارت الوزارة ، إلى أنه في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم أو الموجه من صرف الحافز، ويخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم أو الموجه في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية وتعتبر أيام الإجازات المناسبات والأعياد الرسمية أيام عمل فعلية.





