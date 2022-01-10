التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بسبب حريق داخل شقة والده بساقلتة سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

لقى طفل في الثالثة من العمر مصرعه عقب إصابته بحالة اختناق عقب نشوب حريق بشقة والدة بالطابق الثالث بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساقلته المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل عقب إصابته بحالة اختناق في حريق بمنزل بدائرة مركز شرطة ساقلته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المياحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكاشف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة بنشوب حريق فى شقة بناحية دائرة مركز ساقلتة، وتبين نشوب الحريق فى شقة بالطابق الثالث ملك المدعو "أحمد ع م ب" 35 سنة عامل ومتواجد وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة نجل مالك الشقة الطفل "صهيب ا ع" 3 سنوات ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته "بحالة اختناق"، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال المدعو "هيثم م ح ب" 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية صهر مالك الشقة خال المتوفي بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من دفاية كهربائية وبعض الوصلات العشوائية، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزليه ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.