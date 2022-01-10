اليوم السابع
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البيئة تشارك فى منتدى شباب العالم بجناح لاستعراض مشروعات التصدى لتغير المناخ

الإثنين، 10 يناير 2022 02:08 م
البيئة تشارك فى منتدى شباب العالم بجناح لاستعراض مشروعات التصدى لتغير المناخ جناح البيئة لعرض المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية
كتبت ـ منال العيسوى

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نظمت وزارة البيئة جناحاً لعرض المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية ومشروعات الوزارة فى مختلف القطاعات، فى إطار مشاركة وزارة البيئة فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.
 
وقامت بعرض فيلم تسجيلى يستعرض كافة تلك المشروعات كتحسين كفاءة الطاقة والبرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد، بالإضافة إلى مشروع خليج الزيت، ومجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، ومشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة.  كذلك محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الجناح  الخاص بالوزارة يستعرض أيضاً المشروعات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات كالمشروع التجريبي صغير الحجم لتحويل المخلفات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلقات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة، كذلك البرنامج الوطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر والمعروف بالبيوجاز.
 
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن الجناح الخاص بوزارة البيئة يستعرض مشروعات عن النقل المستدام ومنها  المبادرة الرئاسية الجديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات، بالاضافة إلى دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام فى مصر بمدينة الإسكندرية. كذلك تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على مكافحة تغير المناخ. سيتم تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.
 
كما أشارت وزيرة البيئة إلى المشروعات التى يستعرضها الجناح فى مجال الصناعة ، كمشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملا الغلايات الموفرة للطاقة ، والمبردات الموفرة للطاقة ، الوقود البديل، وإعادة إستخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التى يمكن تدويرها.
 
ويقدم المعرض أيضاً جهود الوزارة فى مبادرة( Eco Egypt) الخاصة بالترويج  للسياحة البيئة و المحميات الطبيعية بهدف دعم وتعزيز السياحة البيئية والترويج للمحميات الطبيعية فى مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية فى العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعة وثراء فى الأنشطة السياحية الذى يمثل تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم ، كما أستعرضت المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر لرفع الوعى البيئى لشرائح المجتمع بالموضوعات البيئية .
 
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جناح  البيئة لعرض المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية
 
WhatsApp Image 2022-01-10 at 13.40.24
 
جناح البيئة  لعرض المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية
 
 
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جناح البيئة  لعرض المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية

 


البيئة

التغيرات المناخية

منتدى الشباب

وزارة البيئة

تغير المناخ

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