اليوم السابع
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الإمارات والسعودية يتصدران قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية 2020

الإثنين، 10 يناير 2022 05:00 ص
الإمارات والسعودية يتصدران قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية 2020 موانئ - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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قالت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020، إن قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية بنهاية عام 2020، تضمنت 4 دول، حيث بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر نحو 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%.

 

وشملت القائمة كلا من:

جاءت دولة الإمارات العربية فى المرتبة الأولى بنسبة 10% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات لـ38.1% بـ2.9 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار لعام 2019.

حلت المملكة العربية السعودية بالمركز الثانى بنسبة 6.4% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات إليها بـ11.8% لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019.

وفى المرتبة الثالثة جاءت تركيا بـ5.8% من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بـ5.6% لتصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019.

وجاءت فى المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.6% من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بـ27.3% لتصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2019.


تجارة خارجية

صادرات مصر

مصر والامارات

اخبار الاقتصاد

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