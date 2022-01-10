استخراج السيارة الغارقة من نهر النيل بمنشأة القناطر

كتب عبد الرحمن سيد

استخرجت قوات الإنقاذ سيارة نصف نقل بعد الاستعانة بونش "رافعة" من نهر النيل فرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت في إتجاها للبر الآخر إتجاه المنوفية ونتج عنها مصرع 8 أشخاص وجارى البحث عن ناجيين، وانتقلت قوات الأنقاذ النهرى الى المكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن اى ناجيين من الحادث.

وتمكن رجال الإنقاذ النهرى بمساعدة أهالي قرية القطا بمنشأة القناطر، من إنقاذ عدد من العمال، بعد سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد، خلال عودتهم من عملهم بإحدى المزارع.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وجاري مواصلة البحث عن باقي الغرقي، بعد انتشال 4 من الضحايا. وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن الضحايا ينتمون لقرية بمحافظة المنوفية، وأنهم كانوا يعملون بمزرعة، وخلال عودتهم انقلبت السيارة بهم، مما أسفر عن غرق عدد منهك، بينما نجا آخرون.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى 4 متوفين إثر سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية، وتقوم قوات الإنقاذ النهرى بالحث في المكان عن ناجيين.