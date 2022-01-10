استخدام أول ماكينة صراف آلى للعملات المشفرة فى أوروجواى مع أكثر من 1000 معاملة

فاطمة شوقى

بدأت أوروجوا ى فى استخدام أول ماكينة صراف آلى للعملات المشفرة، وذلك مع تنفيذ أكثر من 1000 معاملة فى الساعات الأولى من تشغيلها، والتى افتتحت فى مدينة بوننتا ديل إستى وفقا لصحيفة "لا ستريا" البيروفية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن استخدام العملات المشفرة فى أوروجواى نما فى آخر 25 يوما بنسبة 200%،وفقا لمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة InBierto ، أدولفو فاريلا.

وقال فاريلا: "أوروجواي لديها الشروط لتكون مركزًا دوليًا للعملات الرقمية ويمكن أن تكون منصة لهذه التكنولوجيا لدخول أمريكا اللاتينية، مضيفا " النمو في جميع أنحاء البلاد والتطور في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية يعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لنا ولأجل نظام التشفير البيئي".

وأشارت الصحيفة إلى ان مبتكرو أجهزة الصراف الآلي بالكامل في أوروجواى، يسعون إلى توسيع الشبكة في مالدونادو (جنوب شرق أوروجواي حيث تقع بونتا ديل إستي) ، وبعد ذلك ، إلى مونتيفيديو وكولونيا ، وهي من أكثر النقاط السياحية في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن الكثير من الناس لديهم فضول بشأن العملات المشفرة ، إلا أنهم يشعرون بالخوف واعتبروا أنه يمكنهم التغلب عليها بفضل أجهزة الصراف الآلي.

وفقًا لفاريلا ، فإن التبني العالمي الحالي للعملات المشفرة يعادل اعتماد الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وهو قدرت قيمة الصناعة في جميع أنحاء العالم بأكثر من 3 تريليون دولار.