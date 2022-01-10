ارتفاع فى الأمواج ووقف حركة السفن.. حالة الطقس الآن بالإسكندرية..لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بث مباشر من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس حيث تشهد المحافظة رياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة رغم سطوع للشمس .





وكانت قد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية و ارتفاع فى الأمواج و سرعة الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية و الدخيلة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٢ و لحين تحسن الأحوال الجوية



و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.







ارتفاع الأمواج بالإسكندرية



ارتفاع الأمواج



الإسكندرية الأن



طقس الإسكندرية







