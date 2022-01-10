اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 04:06 م
أكرم القصاص
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ارتفاع فى الأمواج ووقف حركة السفن.. حالة الطقس الآن بالإسكندرية..لايف

الإثنين، 10 يناير 2022 03:00 م
ارتفاع فى الأمواج ووقف حركة السفن.. حالة الطقس الآن بالإسكندرية..لايف طقس الإسكندرية الأن
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بث مباشر من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس حيث تشهد المحافظة رياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة رغم سطوع للشمس .



وكانت قد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية و ارتفاع فى الأمواج و سرعة  الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية و الدخيلة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٢ و لحين تحسن الأحوال الجوية

و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

 

ارتفاع الأمواج بالإسكندرية
ارتفاع الأمواج بالإسكندرية

 

ارتفاع الأمواج
ارتفاع الأمواج

 

 

الإسكندرية الأن
الإسكندرية الأن

 

 

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

 


 


 


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