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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 10 يناير 2022 10:23 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14325 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4739 نقطة.
 
كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3377 نقطة.

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