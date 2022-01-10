إيطاليا تهدد بالتعاون مع دول متعاطفة مع "الهجرة" إذا لم تتوصل أوروبا لاتفاق

فاطمة شوقى

هدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بأن بلاده سوف تتعاون مع الدول الأكثر تعاطفا مع قضايا الهجرة غير الشرعية، إذا لم تتوصل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول هذا الأمر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك عقب اجتماع ثنائي في فيلا ماداما في إيطاليا، "إذا لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق للإدارة المشتركة لظاهرة الهجرة بين جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فسيتم ذلك بين أولئك الذين لديهم تضامن أوروبي في القلب".

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية وجود "نهج متوازن" للمفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة.