اليوم السابع
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إيران: تقدم جيد فى مفاوضات فيينا ونسعى للوصول إلى اتفاق مستديم

الإثنين، 10 يناير 2022 01:22 م
إيران: تقدم جيد فى مفاوضات فيينا ونسعى للوصول إلى اتفاق مستديم المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن إيران تسعى فى مفاوضات فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق مستديم يمكن الاعتماد عليه بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وفى مؤتمره الصحفى الأسبوعى اليوم الاثنين صرح خطيب زادة بان التركيز فى مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" حول رفع العقوبات وتقديم الضمانات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية: أن بلاده لن تتفاوض على أى قضية خارج الاتفاق النووى.

واضاف: نحن غير متفائلين أو متشائمين، نخوض المفاوضات، ولسنا راضين عن سرعة المفاوضات، ولو توفرت مثل هذه الإرادة والمستوى من القدرات لدى الطرف الاخر خلال الأيام القادمة، فبالإمكان القول انه يمكن الوصول إلى اتفاق جيد ومستديم فى أقصر فترة زمنية.

وحول العقبات الموجودة فى مفاوضات فيينا قال المسئول الإيرانى: هناك عقبات موضوعية وموقفية فى القضية النووية، ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدم جيد وبإمكاننا الوصول إلى توافقات جيدة.


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الخارجية الايرانية

مفاوضات فيينا

الاتفاق النووى

الولايات المتحدة

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