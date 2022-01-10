إنقاذ 15 شخصا من نهر النيل بعد سقوط سيارة من معدية في الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية، من إنقاذ 15 عاملا، بعدما سقطت بهم سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت في اتجاهها للبر الآخر اتجاه المنوفية، وسط تواجد رجال المباحث للقيام بكشف أسباب الواقعة، ويبحث رجال الحماية المدنية عن أى ناجين آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة ورجال الإنقاذ، إلى المكان للبحث عن أى ناجين من الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن سيارة نقل تقل عمالا عائدين من مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، اتخذت المعدية وسيلة للعبور إلى الجهة الأخرى لمنطقة أشمون بنطاق محافظة المنوفية، لكن سقطت بالمجرى المائي، ونتج عنها وفاة 8 أشخاص وتم انتشال 4 منهم و يتم البحث عن ناجين آخرين.