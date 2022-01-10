اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 07:24 م
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إنقاذ عدد من العمال بعد غرق سيارة في نهر النيل والبحث عن ضحايا بمنشأة القناطر

الإثنين، 10 يناير 2022 07:16 م
إنقاذ عدد من العمال بعد غرق سيارة في نهر النيل والبحث عن ضحايا بمنشأة القناطر غرق سيارة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الإنقاذ النهرى بمساعدة أهالي قرية القطا بمنشأة القناطر، من إنقاذ عدد من العمال، بعد سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد، خلال عودتهم من عملهم بإحدى المزارع.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وجاري مواصلة البحث عن باقي الغرقي، بعد انتشال 4  من الضحايا. وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن الضحايا ينتمون لقرية بمحافظة المنوفية، وأنهم كانوا يعملون بمزرعة، وخلال عودتهم انقلبت السيارة بهم، مما أسفر عن غرق عدد منهك، بينما نجا آخرون. وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى 4 متوفين إثر سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية، وتقوم قوات الإنقاذ النهرى بالحث في المكان عن ناجيين. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن أى ناجيين من الحادث.


غرق سيارة

فرع رشيد

منشأة القناطر

أمن الجيزة

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