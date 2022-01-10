منحت السلطات الإندونيسية تصريحا طارئا لاستخدام 5 لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) كجرعات معززة.
وقالت رئيسة الوكالة الوطنية لمراقبة الغذاء والدواء في إندونيسيا، بيني لوكيتو، إن لقاحات سينوفاك وفايزر وأسترازينيكا وموديرنا وزيفيفاكس سيتم توزيعها كجرعات ثالثة معززة في إندونيسيا.
وأضافت لوكيتو - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية - أن هناك العديد من اللقاحات الإضافية التي تخضع حاليا للتجارب السريرية للحصول على تصاريح الاستخدام الطارئ.. وقالت: "نحتاج إلى إعطاء الجرعة المعززة للحفاظ على فاعلية اللقاح ضد عدوى كوفيد -19".
ومن المقرر أن يبدأ برنامج الجرعات المعززة الذي تديره وزارة الصحة الإندونيسية بعد غد الأربعاء، وستُعطى الأولوية للمسنين والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.
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