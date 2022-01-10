إلغاء الدراسة فى شيكاغو لليوم الرابع.. وعمدة المدينة يتهم المعلمين بمخالفة القانون

كتبت: نهال أبو السعود

ألغت مدارس شيكاغو العامة الفصول لليوم الرابع على التوالي حيث فشل مسؤولو المدينة وممثلو نقابة المعلمين في شيكاغو في التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، وفقا لفوكس نيوز.

تم الإعلان عن هذه الخطوة ليلة الأحد من قبل مدارس شيكاغو العامة ، قائلة في تغريدة "نحن لا نزال ملتزمين بالتوصل إلى اتفاق مع نقابة المعلمين في شيكاغو في أقرب وقت ممكن"، وتذكر مدارس شيكاغو أن "عددًا صغيرًا" من المدارس تخطط لتقديم أنشطة شخصية للطلاب يوم الاثنين.

في 4 يناير ، صوت اتحاد المعلمين في شيكاغو على التحول إلى التعلم عن بعد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة ، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعود إلى التعلم الشخصي عندما "تهدأ حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير" أو توقع المدينة اتفاقية على "شروط العودة".

رداً على ذلك، ألغت المدارس العامة الفصول الدراسية يوم الأربعاء ورفضت السماح بالتعلم عن بعد للطلاب، وألغت المنطقة أيضًا الفصول ليومي الخميس والجمعة.

أصدر مسؤولون من نقابة المعلمين في شيكاغو اقتراحًا جديدًا إلى نقابة المعلمين في شيكاغو يوم السبت يعتبرونه بمثابة حل وسط، ويتضمن العودة إلى العمل لأعضاء النقابة في 10 يناير ، مع تعلم الطلاب عن بعد في الفترة من 12 إلى 17 يناير ، مع استئناف التعلم الشخصي في 18 يناير.

بموجب الاقتراح ، ستوفر مدارس شيكاغو العامة أقنعة KN95 لجميع الموظفين والطلاب ، والتي ستكون بالإضافة إلى اتفاقية سابقة تم إبرامها في فبراير 2021 ، مما يمنح الطلاب والموظفين أقنعة طبية ومعدات أخرى لتغطية الوجه.

يضع الاقتراح أيضًا معايير ثابتة لإغلاق مدرسة للتعلم الشخصي في مدارس فردية داخل المنطقة ، وهو أمر عارضه عمدة شيكاغو لوري لايتفوت.

ووصف لايتفوت عمل النقابة بأنه "انسحاب غير قانوني" قائلا: "لكي نكون واضحين ، ما فعله اتحاد المعلمين في شيكاغو كان خروجًا غير قانوني. لقد تخلوا عن وظائفهم وتخلوا عن أطفالهم وعائلاتهم".