إعادة رصف الطرق والشوارع بدراو أسوان بتكلفة 5.7 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية جهودها وأنشطتها الهادفة لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإستكمال تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية المتمثلة فى التطوير والتجميل وإعادة رصف طرق وشوارع الطويسة ومجلس المدينة والوسطانى وجاه الرسول والغابة ، بالإضافة إلى طريق الجبانة الجديدة ببنبان بأطوال 3.8 كم وبتكلفة 5.7 مليون جنيه.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية على أراضى أملاك الدولة من التعديات على مساحة 240 م2 بقرية قورته ثان.

وفى نفس الإتجاه قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإشراف المهندس سيد مدنى بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق حى غرب أسفرت عن رفع 400 حالة إشغال بدون محضر ، ورفع 10 ستاند و6 فاترينة ، بجانب عربة توك توك مخصصة لتجهيز الفطائر، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر إشغال و 4 محاضرغلق لمخالفة المواعيد المقررة حيث شارك فى أعمال الحملة رجال شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، علاوة على نائب رئيس المدينة لقطاعى غرب وجنوب محمد حسين بمعاونة المهندسين والفنيين والعاملين والمعدات التابعة للوحدة المحلية.