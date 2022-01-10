إصابة 7 طلاب باختناق بعد تسرب غاز داخل شقة في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 7 طلاب باختناق، صباح اليوم الإثنين، نتيجة تسريب غاز، داخل سكن طلاب خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلهم زملائهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي، 7 طلاب يعانون من ادعاء اختناق نتيجة تسريب غاز داخل سكن طلاب خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وهم: أحمد شعبان عبدالمنعم، 23 سنة، مقيم الخانكة بالقليوبية، وعبد الرحمن حامد جمعة، 23 سنة، مقيم بني مزار بالمنيا، وجمال معوض محمد، 23 سنة، مقيم ابشواي بالفيوم، اسلام سيد عبد التواب، 23 سنة، مقيم الشيخ سالم بالفيوم، ومرسي عبدالمعطي مرسي، 23 سنة، مقيم ابوالمطامير بالبحيرة، وعمرو حمدين اسماعيل، 23 سنة، مقيم قرية المحمودية بالمنصورة، ومصطفى رضا دياب، 23 سنة، مقيم الجيزة، جميعهم طلاب بكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، الطلاب الذين وصلوا لقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى يعانون من ادعاء إختناق نتيجة تسريب غاز داخل مسكنهم، وبالكشف الطبي الظاهري عليهم تبين أن حالاتهم دون المتوسطة، وتم وضعهم على الأوكسجين بالإستقبال، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.