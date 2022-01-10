إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العلمين

مطروح - حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص من محافظات مختلفة، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق العلمين- وادي النطرون، وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى العلمين، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم

دخل مستشفى دخل مستشفى العلمين النموذجي، المصابين في الحادث، محمد عدلي احمد " 28 سنة " –من المنوفية– مصاب بما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضا عبد الله محمد " 49 سنة "- من محافظة البحيرة – مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد محمد إبراهيم " 46 سنة "–من المنوفية- مصاب بكدمة بالصدر وما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد مهدي عبد اللطيف " 47 سنة" – من محافظة المنيا- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وفوزي أحمد إبراهيم " 48 سنة"- من سوهاج- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود طه محمود " 32 سنة "- من المنيا- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد نبيل سعد " 31 سنة "- من البحيرة- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة‘ على طريق العلمين- وادي النطرون، فتم الدفع بسيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.