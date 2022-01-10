إصابة سيدة إثر حريق شقة سكنية فى كرداسة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة إثر حريق شقة سكنية فى منطقة كرداسة ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتمت عملية الإخماد بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه فيما نقل المصابة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد.

واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات: