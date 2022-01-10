إجراءات جديدة لمكافحة تفشى كورونا تدخل حيز التنفيذ فى إيطاليا

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دخلت الإجراءات الجديدة التي حددتها الحكومة الإيطالية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيز التنفيذ اليوم الاثنين، والتي فرضت نوعا من الإغلاق على الأشخاص غير المحصنين ضد الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه بموجب الإجراءات الجديدة أصبح من الضروري الآن الحصول على ما يسمى بـ"الجواز الأخضر المتميز"، والذي يوضح أن الشخص قد تم تحصينه ضد (كوفيد-19) أو تعافى منه خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك للوصول إلى الحانات والمطاعم والفنادق والسفر في الحافلات والقطارات والطائرات والسفن.

كما تجعل الحكومة الإيطالية الجواز الأخضر المتميز إلزاميا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لأنهم يعتبرون معرضين للخطر بشكل خاص إذا أصيبوا بالفيروس.

وكما كان الحال من قبل، سيظل من الممكن للأشخاص غير المحصنين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما الوصول إلى مكان العمل من خلال الحصول على الجواز الأخضر "الأساسي"، والذي يمكن الحصول عليه من خلال اختبار كوفيد سلبي على الرغم من أنه يكون صالحا فقط لبضعة أيام.