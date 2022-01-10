اليوم السابع
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أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية للرئيس الأمريكى فى ضحايا حريق مبنى بنيويورك

الإثنين، 10 يناير 2022 01:17 م
أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية للرئيس الأمريكى فى ضحايا حريق مبنى بنيويورك أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذى اندلع فى أحد المبانى السكنية فى مدينة نيويورك الأمريكية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الامريكية ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق.

وفى وقت سابق، رجح مسئولو الإطفاء فى مدينة نيويورك الأمريكية أن يكون سبب الحريق الهائل الذى شب فى مبنى بمنطقة برونكس أمس الأحد، وأسفر عن مصرع 19 شخصا على الأقل حتى الآن وإصابة عشرات آخرين، هو مدفأة كهربائية.

وقال دانيل نيجرو، مفوض الإطفاء بمدينة نيويورك لصحيفة واشنطن بوست إن الضحايا كانوا فى كل طابق وفى الممرات. ووصف المسئولون الحريق بأنه واحد من بين الأكثر دمارا فى تاريخ المدينة الأمريكية.

وتسبب عدم وجود مخرج للطوارئ وما تردد عن أن أجهزة الإنذار غير سلمية إلى مصرع 19 شخصا بينهم تسعة أطفال.

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