أفريقيا : اجمالي إصابات كورونا ترتفع إلى أكثر من 10 ملايين حالة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة، ارتفع إلى 10 ملايين و92 ألفًا و830 حالة إصابة، كما سجلت 231 ألفًا و405 حالات وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة .

وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الإثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 196 مليونًا و741 ألفاً و231 لقاحاً في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي ثماني ملايين و923 ألفًا و907 حالات، يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

وفى السابق ذكرت تقارير أن قارة إفريقيا سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، بحسب هيئة صحية إقليمية.