اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 81.72 دولار لبرنت و78.90 للخام الأمريكي

الإثنين، 10 يناير 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 81.72 دولار لبرنت و78.90 للخام الأمريكي نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم ، 81.72 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.90 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالى بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمى برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

ويتوقع محللون أن يكون أداء سوق النفط مخيبا لآمال المنتجين فى عام 2022، والذى يتطلعون إلى أداء هادئ، ففى حين يتبنى الخبراء سيناريوهات مختلفة للأداء، فإنهم يجمعون على أنه لن يكون هادئا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، بينما يتوقع المتشائمون بشأن الأسعار أن العرض سيتخطى الطلب مصحوبا بارتفاع المخزونات، وربما تحتاج مجموعة "أوبك +" المنتجة إلى التفكير فى جولة أخرى من تخفيضات الإنتاج، فى المقابل، يركز المتفائلون على انخفاض المخزونات وتضاؤل ​​الطاقة الإنتاجية الفائضة وسط ندرة الاستثمار، واحتمال ظهور أسعار ثلاثية الأرقام (100 دولار فأكثر للبرميل) قبل نهاية عام 2022، وبالطبع ما لم يتباطأ نمو الطلب بشكل كبير، فإن الحجة الأخيرة تبدو أكثر إقناعا.


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