أخبار البورصة اليوم الاثنين 10-1-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 10-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية عربية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.047 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العامة لمنتجات الخزف والصيني. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تربح 2.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية عربية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.047 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية عربية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.047 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 293.4 مليون ورقة مالية بقيمة 959.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2% والعرب على 8.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 443.7 ألف جنيه، 59 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.8 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14369 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3377 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4276 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1145 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 390 ألف سهم، 11 ألف سهم، 118.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية 296.2 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 390 ألف سهم، 11 ألف سهم، 118.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية 296.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، شارم دريمز للاستثمار السياحي 17 ألف سهم، 23 ألف سهم، 208 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 115 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 205.5 ألف سهم.



أسهم خزينة أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء 450 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.17%.