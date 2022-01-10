اليوم السابع
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أجواء ضبابية وغيوم ورياح باردة على مطروح.. لايف

الإثنين، 10 يناير 2022 05:04 م
أجواء ضبابية وغيوم ورياح باردة على مطروح.. لايف أجواء ضبابية وغيوم ورياح باردة على مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أجرى " اليوم السابع" بثاً مباشراً، لحالة الطقس المتقلب، ونشاط الرياح الباردة، وانتشار للسُحُب والغيوم، التي تشهدها محافظة مطروح والساحل الشمالي، على مختلف الأنحاء، مع أجواء ضبابية في بعض الأماكن، خاصة على البحر.

ورصدت عدسة اليوم السابع، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، الأجواء المتقلبة وسطوع الشمس من حين لآخر، وخروج أعداد من المواطنين للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الخلابة للبحر، في ظل الاستقرار النسبي، مقارنة بأجواء أمس الأحد، الذي شهد تقلبات كبيرة في الأحوال الجوية، ونشاط الرياح الترابية، والأجواء ضبابية، مع انخفاض درجات الحرارة، ونشاط للرياح المحملة والمثيرة للأتربة، التي وصلت إلى حد العاصفة في بعض الأوقات، خاصة على المناطق المفتوحة.

وشهدت شوارع مدينة مرسى مطروح، أمس تراجع حركة المارة و حركة السيارات وأغلقت بعض المحلات أبوابها، بسبب تزايد نشاط الرياح الترابية، وكثافة السحب الترابية المعلقة في الجو، والأجواء الضبابية التي أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، و على حركة السفر على الطرق السريعة. وأضطر المواطنون للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع وجود تحذيرات لقائدي السيارات على الطرق السريعة وتنبيههم بضرورة توخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.


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