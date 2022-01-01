7 نصائح تساعدك على الاستحمام فى الشتاء

كتبت فاطمة خليل

الاستحمام من طقوس النظافة الشخصية الأساسية كما تشير الدراسات إلى أن الاستحمام له العديد من الفوائد الصحية، حيث إن الأشخاص الذين يستحمون بالماء الساخن كل يوم يميلون إلى التمتع بحالة صحية جيدة، ويقل لديهم مستوى الإجهاد والتوتر ويحصلون على مزيد من الراحة، وينامون بشكل أفضل ويكونون أكثر سعادة، لكن في فصل الشتاء يمثل الاستحمام مشكلة للبعض في ظل برودة الجو، لذا في هذا التقرير نتعرف على مجموعة من النصائح التي تساعدك على الاستحمام في الشتاء، بحسب موقعي "news18" و"zeenew".

7 نصائح تساعدك على الاستحمام في الشتاء



1. استحم كل يوم بالماء الدافئ

حتى لو كان الجو باردًا جدًا أو كنت تشعر بالكسل، استحم يوميًا بالماء الساخن، حيث إن الاستحمام بالماء الساخن له تأثير شديد الحرارة على جسمك، ما يعني أنه يجعل جسمك يشعر بالدفء.

وهذا التأثير مهم بشكل خاص لصحة القلب أثناء الشتاء لأن الطقس البارد يمكن أن يبطئ من معدل ضربات القلب ولكن ببساطة لأنك يجب أن تستحم كل يوم أثناء الشتاء لا يعني أنه يجب عليك الاستحمام لوقت طويل، لأن ذلك يمكن أن يجعل بشرتك جافة ويسبب البرد أيضًا، خذ 10 دقائق فقط للاستحمام.

2. درجة الحرارة المناسبة للماء

هناك ماء ساخن ثم ماء ساخن حارق والفرق بين الاثنين مهم للغاية، تحتوي بشرتك على بكتيريا طبيعية ومستويات حموضة تحافظ عليها الميكروبات الصحية ويمكن أن يؤدي الاستحمام في الماء الساخن إلى تدمير هذه الميكروبات الصحية، وتجفيف بشرتك، والتسبب في الحكة والطفح الجلدي، وحتى تشقق بشرتك لذلك استحم بماء فاتر أو ماء دافئ قليلاً فقط.

3. كن لطيفا ولا تستخدم اللوفة بقوة حتى لا تجفف جلدك

من المحتمل أن تكون بشرتك جافة وحساسة على أي حال خلال فصل الشتاء، لذلك لا تجعل الأمر أسوأ عن طريق استخدام اللوفة بقوة أثناء الاستحمام.

حتى تجفيف بشرتك بقوة شديدة يمكن أن يضرها أو يسبب جفافًا مفرطًا الشتاء هو الوقت الذي تحتاج فيه بشرتك إلى العناية.

4. ترطيب الجلد بالجلسرين

لا شيء قد يكون بنفس أهمية الترطيب أثناء الشتاء، لذا احصل على مرطب جيد للبشرة وتأكد من وضعه على جميع أنحاء جسمك بمجرد أن تجف، يختار الكثير من الناس وضع الجلسرين خلال فصل الشتاء، والذي يمكن أن يساعد أيضًا في حبس الرطوبة في بشرتك يمكنك أيضًا وضع المرطبات العشبية أو الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وغيرها على بشرتك لترطيبها.

5. تنظيف الأشياء التي تلامس بشرتك لمنع نمو الفطريات

بغض النظر عن الطقس، فإن تنظيف الأشياء التي تساعدك على البقاء نظيفًا مهم جدًا لتجنب العدوى يعد تنظيف الحمام، وخاصة رؤوس الدش والحنفيات والمصارف بانتظام أمرًا حيويًا.

علاوة على ذلك، يجب عليك أيضًا الحفاظ على رفوف الحمام نظيفة أيضًا، الأهم من ذلك كله هو الحفاظ على نظافة الأشياء التي تلامس بشرتك بشكل منتظم ومباشر يعني هذا تنظيف اللوف أو استبداله وغسل المناشف بانتظام وتجفيفها بشكل صحيح لتجنب نمو الفطريات.

6- استخدم أرواب الحمام

أسوأ جزء في الاستحمام هو الخروج من الحمام والاضطرار إلى مواجهة البرد عندها تصبح أرواب الحمام مفيدة جدًا من الضروري أن يكون لديك روب مخصص للاستحمام وبشكير لتجفيفك وإبقائك دافئًا أثناء ارتداء ملابسك.

7-لا تدع قدميك تبرد وارتدي الجوارب

الجوارب في الشتاء هي المنقذة للحياة لأنها تحمي قدميك من الأرض الباردة لذلك يجب ارتدائهم بمجرد انتهائك من الاستحمام، ويمكنك استخدام سجاد في دورة المياه بالقرب من الدش وعند باب الحمام للحفاظ على حماية قدميك حتى يمكنك تغطيتها بجوارب دافئة بشكل مريح.

8-لا تنسي تجفيف شعرك جيداً

بينما قد تجد الشامبو والبلسم المثاليين لتغذية شعرك، تحتاج أيضًا إلى التأكد من تجفيف شعرك جيدًا يمكن أن يشعرك الشعر المبلل بالبرد ويجعلك أيضًا مريضًا هذا هو السبب في أنه من الضروري العثور على منشفة ماصة مثالية للشعر للتأكد من أنه يمكنك التخلص من كل الرطوبة الممكنة.