10 خطوات للحصول على تعويض من صندوق حماية مستثمري البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

يقدم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف ب صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، تعويضات للمستثمرين بسوق المال عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة شركات السمسرة، ويقدم "اليوم السابع" قواعد إجراءات طلب التعويض والمستندات المؤيدة له:

1- يتم صرف التعويض بناءً على طلب من عميل العضو (الشركة).

2- يقدم طلب التعويض من العميل مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له والتي تتضمن كلًا من (صورة من العقد المبرم مع الشركة عضو الصندوق، صورة من إخطار العميل للعضو بالواقعة محل المخالفة، كشف حساب نقدي صادر من الشركة عضو الصندوق، مستندات إثبات سداد العضو للشركة عضو الصندوق، بيان يوضح كافة الإجراءات التي اتخذها العميل في مواجهة العضو خلال 30 يومًا من تاريخ اكتشاف العملي للواقعة الموجبة للتعويض، تتضمن مرفقات طلب التعويض ما يفيد إجراء تحقيقات في الطلب بالهيئة أو إحدى الجهات القضائية، إن وجدت، على أن يتم موافاة الصندوق بنتائج هذه التحقيقات).

3- على العميل المتضرر مطالبة العضو بمستحقات وإخطار الهيئة، وذلك قبل تقديم طلب التعويض إلى الصندوق، ويكون إخطار العميل للهيئة أو طلب الصندوق نتائج التحقيق قاطعًا للمواعيد المنصوص عليها.

4- لا تقبل شكوى العميل بعد مضي 3 سنوات ميلادية من حدوث الواقعة محل طلب التعويض، ما لم يكن العميل قد اتخذ إجراءً قضائيًا ضد الشركة أو تقدم للهيئة بشكوى خلال هذه المدة.

5- يتم إجراء تحقيق بمعرفة لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق، على ألا تتجاوز المدة-التي يستغرقها التحقيق- وإصدار قرار مسبب فيه، سواء بقبول الطلب أو برفضه- 15 يومًا من تاريخ تقديم الطبب مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له، وتكون هذه المدة 30 يومًا في حالة طلبات التعويض التي تقدم من 30 عميلًا فأكثر سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق.

6- يخطر العميل بقبول الطلب أو رفضه خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه طلبه مستوفيًا البيانات والمستندات على أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض أو عدم تلبية كل طلبات العميل.

7- يقتصر التعويض على الأضرار المالية دون الأضرار الأدبية.

8- يراعى عند تحديد قيمة التعويض أية مبالغ حصل عليها العميل من العضو أو الغير بسبب الخطر محل التعويض، كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العملي.

9- يتم صرف مستحقات العميل خلال 30 يومًا من تاريخ البت في طلب التعويض بثبوت حقه في التعويض.

10- يكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بحث العميل في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز ما أداه إليه الصندوق.