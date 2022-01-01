وفاة زوجين اختناقا أثناء الاستحمام بمركز قطور فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى زوجان حتفهما اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام معا بقرية شبرا نباص مركز قطور بمحافظة الغربية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على زوجين جثث هامدة داخل دورة المياه بمنزلهم.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين من الفحص وجمع التحريات أن الزوجين دخل للاستحمام معا في الحمام، وفي صباح اليوم التالي صعدت نجلتهما الكبرى واكتشفت ان والديها جثث هامدة داخل الحمام.

وتم استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري وتبين أن الوفاة نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون وعدم وجود شبهه جنائية في الحادث.

يذكر أن المتوفيان متزوجان ولديهما 3 بنات الكبرى بالصف الأول الإعدادي والثانية بالابتدائي والصغري تبلغ من العمر عامين.