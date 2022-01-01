وزير العمل العراقى لـ"اليوم السابع": الاقتصاد أكبر تحدياتنا ونجهز لتطبيق حزمة إصلاحات "فيديو"

الرياض ـ إيمان حنا

قال الدكتور عادل الركابى وزير العمل والشئون الاجتماعية بالعراق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الحالية تعمل بكامل صلاحياتها وتمارس عملها بشكل طبيعى، وموارد البلد جيدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وهناك دعم كبير من الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، وحتى الآن لا توجد إصابات بالمتحور"أوميكرون".

وأشار الركابى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة العراقية لمكافحة وباء كورونا منها التلقيح المجانى لجميع المواطنين، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة ونسبة الإصابات انخفضت بشكل كبير ـ ما سمح بعودة الأنشطة الاجتماعية والثقافية إلى حد ما وإن لم يكن كما سابق عهدها .

وقد أشار الركابى إلى أهمية اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذى عقد مؤخرا في الرياض، حيث جاء في وقت يواجه العالم متحور كورونا الجديد" أوميكرون"، فالدول العربية خضعت للقيود التي فرضتها جائحة كورونا والتي كانت مشددة في بعض الدول أكثر من غيرها ، ونظرا لظروفها الاقتصادية كانت تأثيرات الوباء بها كبيرة .

وأكد على ضرورة أن تعقد الدول العربية اجتماعات يتبادلون خلالها الأفكار ويضعون خططا لما يمكن اتخاذه من سياسات وإجراءات في المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بمكافحة الوباء أو فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الوباء و التعافى .

وأكد الركابى، أن التحدى الأكبر الذى يواجه العراق حاليا هو التحدى الافتصادى، فنظراً ظروف عدم الاستقرار خلال الفترات الماضية كان الاعتماد على إيرادات النفط، والمعروف أن أسعاره متباينة ومتذبذبة ما ساهم في عدم الاستقرار الاقتصادى، لكن العراق لديه إمكانات أخرى اتجه للاعتماد عليها خاصة في مجال الزراعة والتبادل التجارى مع دول الجوار، والصناعة ، وقد صادق مجلس الوزراء على "لورقة البيضاء"، التي تحتوى على حزمة متكااملة من الإصلاحات الاقتصادية