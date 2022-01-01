والد "نادر" يناشد الصحة لعلاج ابنه وإجراء عدة عمليات فى البحيرة.. والصحة ترد

أمنية فايد- البحيرة - فريق المحافظات



أرسل والد "نادر نصر النشار" والمقيم فى قرية بنى هلال مركز دمنهور محافظة البحيرة مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص حاجاته لإجراء عملية جراحية بالفكين وخلع جميع أسنانه وزراعة بديل لها بالإضافة إلى عملية جراحية فالغدة المسئولة عن اللعاب الفموى.

وناشد القارئ المسئولين في الصحة ضرورة مساعدته في علاج ابنه نظرا لعدم قدرته المادية على إجراء على كل هذه العمليات.

ومن جانبها، أكدت مديرية الصحة بالبحيرة، أنه سوف يتم التواصل مع الحالة، وتوقيع الكشف الطبي عليه.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".