مياه المنوفية : تنفيذ برامج تدريبية للعاملين عن خدمة العملاء والتعامل مع الجمهور

أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة وتماشيا مع سياسة الدولة فى التحول الرقمى.

وأوضح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة عن خدمة العملاء وفن التعامل مع الجمهور للتعرف على مفهوم الخدمة المتميزة والتعرف على مهارات التفاوض الفعال لموظفى خدمة العملاء والتعرف على مبادئ وأساليب معالجة الاعتراضات وايضا التعرف على نصائح ونواهى فن حسن الإنصات.

وأضاف، تم تنفيذ دورة تدريبية عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والتعرف على أساليب الترشيح المختلفة وأيضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها.

وأوضح نجيب، أنه تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين عن التشغيل القياسى لمحطات المياه للتعرف على المكونات الرئيسية للمحطة والتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب وكيفية استخدام الكلور فى عملية التنقية لمياه الشرب، كما تم تنفيذ دورة تدريبية عن تجارب التشغيل للتعرف على تجارب التحكم فى جرعات المواد الكيميائية والتعرف على كيماويات التنقية ( الشبه والكلور ) والتعرف على تجارب التحكم فى تشغيل المحركات.

وأكد، يستمر مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين حيث تم تنفيذ دوره تدريبية عن تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحى ومحطات المعالجة للتعرف على الأسس التصميمية لمحطات معالجه مياه الصرف الصحى وكيفية حساب التصرف التصميمى لمحطات معالجه الصرف الصحى وكيفية اختيار نوع محطة معالجه الصرف الصحى وكيفية اختيار موقع محطات معالجة الصرف الصحى.