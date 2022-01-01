موسكو: 83 شخصا احتفلوا بالعام الجديد بمحطة الفضاء الدولية خلال الـ20 عاما الماضية

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم /السبت/، أن أكثر من 80 رائد فضاء احتلفوا بالعام الجديد على متن محطة الفضاء الدولية خلال الـ20 عاما الماضية.



وأشارت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن إجمالي 83 شخصا احتفلوا بالعام الجديد على متن وكالة الفضاء الدولية خلال الـ21 عاما الماضية، وبعض رواد الفضاء خاضوا تلك التجربة أكثر من مرة، وتصدرهم رائد الفضاء الروسي أنطون سكابليروف، الذي احتفل بالعام الجديد 4 مرات في المحطة الدولية كان آخرهم 2022".

يذكرأن، وجه رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيتر دوبروف، من على متن محطة الفضاء الدولية، التهنئة لسكان الأرض بمناسبة حلول عام 2021، وجاء في التهنئة: "نتمنى لكم الصحة والصمود والازدهار، وتحقيق إنجازات جديدة فى عام 2022. ليعم الود والسعادة بينكم".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، من جانبها قالت مؤسسة "روس كوسموس"، إن رواد الفضاء الموجودين حاليا في المحطة الدولية، يستطيعون استقبال العام الجديد 15 مرة.

وأضافت المؤسسة في بيانها: "يعبر رواد الفضاء الذين يعملون حاليا على متن محطة الفضاء الدولية ، الأحزمة الزمنية 15 مرة، في المناطق حيث بدأ العام الجديد بالفعل".

ووفقا لمعطيات المؤسسة، في الساعة 15:44 بتوقيت موسكو تطير المحطة فوق المحيط الهادئ شمال جزر مارشال، ويصبح من الممكن الاحتفال بالعام الجديد لأول مرة. لكن أفراد طاقم المحطة لن يحتفلوا بالعام الجديد كل الـ 15 مرة.

في المرة الأولى يحتفلون به في منتصف الليل بتوقيت موسكو. في تلك اللحظة، تطير محطة الفضاء الدولية فوق هاواي. بعد ساعتين، عندما ستحلق المحطة فوق جزيرة الفصح، سيحل العام الجديد في ألمانيا، موطن رائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير.

كما أنه في الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، يتم تقديم التهنئة لرواد الفضاء الأمريكيين مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوماس مارشبورن، وكيلا بارون، لأن منتصف الليل يحل في واشنطن في تلك اللحظة.