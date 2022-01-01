مع تقلبات الطقس.. كُل بطاطا واعرف فوائدها

فاطمة ياسر

البطاطا تعد من الأغذية ذات المذاق الخاص التي ينصح بتناولها للحصول على فوائدها العديدة، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "health" العديد من الفوائد الغذائية التي يحصل الجسم عند تناوله لها.

أشار التقرير، إلى أن البطاطا تحتوي علي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجس، وهذا ما يجعلها خيارا غذائيا رائع، ومن فوائدها التالي:

تقوي الجهاز المناعي

نظرًا لاحتواء البطاطا علي فيتامين سي و أ، فتعد من الأغذية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بأمراض الشتاء المختلفة.

الحفاظ علي صحة الجلد والبشرة

يرجع إحتواء البطاطا علي فيتامين أ والمنجنيرز الذي من دورة الحفاظ علي صحة الجلد والبشرة، وزيادة إنتاج الكولاجين، والحفاظ علي صحة العظام.

تقلل ظهور علامات التقدم في العمر

لأن البطاطا تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعلها خيارا غذائي جيد لتقليل ظهور علامات التقدم في العمر، والشيخوخة.

مضادة للالتهابات

يزداد الإصابة بمضادات الالتهابات للذين يعانون من السمنة والسكر وأمراض القلب والسرطان، وثبت أن المركبات الطبيعية المضادة للالتهابات الموجودة في البطاطا تقلل الالتهاب على المستوى الخلوي.

-تنظم ضغط الدم

تساعد البطاطا في تنظيم ضغط الدم، والسبب إحتوائها علي البوتاسيوم.

- فقدان الوزن

لأنها تحتوي علي نسبة منخفضة من السعرات الحرارية فهذا يجعلها من الأطعمة الجيد التي ينصح بتناولها .