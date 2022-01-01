وقالت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم /السبت/ إن من بين الضحايا قتيل يبلغ من العمر 37 عامًا من بلدة /هيننف/ بالقرب من مدينة /بون/ غربي ألمانيا، أما المصاب (يبلغ من العمر39 عامًا) وأصيب بجروح خطرة خلال نفس الحادث وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا أيضًا خلال حوادث أخرى تتعلق بعروض الألعاب النارية في مدينتي /لايبزيج/ و/هامبورج/ الألمانيتين.

أما في النمسا، فكان من بين القتلى شخص يبلغ من العمر 23 عامًا جنوب غربي العاصمة /فيينا/، فيما أصيب 3 آخرون.



وكانت ألمانيا، حظرت بيع الألعاب النارية للاستخدام الشخصي هذا العام؛ نظرًا لجائحة فيروس كورونا، إلا أن بعض الألمان اشتروا ألعابًا نارية غير قانونية أو صنعوا ألعابًا خاصة بهم، ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث.