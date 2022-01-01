مراكز المنيا تواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مراكز محافظة المنيا، أعمال سحب المياه من الشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لرفع المخلفات وناتج هطول الأمطار، كلا في نطاق مركزه والقري التابعه لها، وذلك للتيسير على المواطنين وخلق سيولة مرورية بمشاركة كافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية للحالة العامة للشوارع والاحياء الداخلية، والتعامل الفوري مع الموقف الحالي واثناء هطول الامطار، حرصا على سلامة وامن المواطنين. ومن ناحيته تابع المحافظ أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة المنيا، والتى تتم من خلال معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأشار المحافظ إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أى تداعيات قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لافتاً إلى أنه يتم متابعة الموقف أولاً بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، موجهاً تعليماته لكافة الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه بشكل دوري لتيسير الحركة المرورية والمشاة بنطاق المحافظة.