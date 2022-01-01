مدارس شمال سيناء منتجة.. مشروع لإنتاج 2000 دجاجة بمدرسة الشهيد بكير بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجحت مدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة، الكائنة فى مدينة العريش بشمال سيناء فى تنفيذ مشروع إنتاج 2000 دجاجة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم إفتتاح الدورة الأولى لتسمين الدواجن بمدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة، لافتا ان المشروع تعليمى وانتاجى والإنتاج يتم توفيره لخدمة المجتمع .

وأوضح المهندس عبدالرازق على مدير إدارة التعليم الزراعى، أن المشروع الذى تم تنفيذه ضمن مشروعات المدرسة ، وهو خاص بتسمين الدواجن وبيعها، وتوفيرها خدمة لسكان المنطقة المحيطة بها.

وأشار إلى أن المشروع يمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة شراء الكتاكيت ، ثم مرحلة التسمين، وتستمر لمدة (35) يوم ثم المرحلة النهائية وهى البيع .

وقال المهندس مالك محمود عرابى مدير المدرسة، أنه تم تجهيز الدفعة الأولى بعدد (2000) دجاجة، وأن المدرسة تقدم خدماتها لبيع الدواجن للأهالى والمنطقة المحيطة بالمدرسة، والبيع جمله وقطاعى حسب السعر اليوم للبورصة.

وتضم لجنة الإشراف على المشروع كل من ماجد السعيد ، والدكتورة حسناء جابر ، وصباح عبدالعزيز.