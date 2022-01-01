اليوم السابع
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محافظ البحر الأحمر: الثلوج لم تؤثر على الطرق وعربات شفط المياه متمركزة بالشوارع

السبت، 01 يناير 2022 09:10 م
محافظ البحر الأحمر: الثلوج لم تؤثر على الطرق وعربات شفط المياه متمركزة بالشوارع محافظ البحر الأحمر
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار فوق المتوسطة على عدد كبير من المناطق، مضيفا: "الثلوج وحبات البرد لم تؤثر على الطرق وعربات شفط المياه تتمركز في الشوارع من أجل شفط تجمعات المياه".
 
وأضاف  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "بعض مناطق المحافظة تساقطت عليها حبات الثلج، وحالة الطقس غير المستقرة لا تؤثر على الحركة المرورية وطبقا لتوقعات الأرصاد من المحتمل تواجد سيول في سفاجا واتجاه الزعفرانة، ولم يتم غلق أي طريق".
 
 وعن حقيقة ظهور نسانيس في المحافظة، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر: "لم نتلق أى بلاغ بتواجدها".
 
وقرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية.

البحر الاحمر

الثلوج

حبات البرد

الطرق

عربات الشفط

الارصاد

الطقس السئ

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