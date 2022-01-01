اليوم السابع
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ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر في الجيزة

السبت، 01 يناير 2022 04:07 م
ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر في الجيزة لحوم مجهولة المصدر- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة الهرم، بحوزته كمية من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر، وإدارته الثلاجة بدون ترخيص.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطه، وبحوزته كمية من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

 


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