شركة نفط إيرانية تعلن السيطرة على حريق بخط أنابيب بحرى للغاز جنوب البلاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفت شركة بارس الإيرانية للنفط الیوم السبت، اندلاع حريق فى منصة استخراج البترول بجنوب البلاد، وأكدت أن الحريق اندلع فى خط أنابيب بحرى للغاز يقع على مسافة 15 كيلومتر من المنصة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.

وأكدت الشركة الإيرانية السيطرة على الحريق فى أنبوب بحرى للغاز فى حقل فارس جنوبى البلاد بعد وقف إمدادات الغاز عن الأنبوب.

وقال عبادى مدير الإنتاج والعمليات بشركة النفط والغاز الإيرانية للتلفزيون الإيرانى، تسبب تسريب فى أنبوب الغاز البحرى فى اندلاع حريق باحدى أنابيب الغاز البحرية، لافتا إلى أنه تم احتواءه ولم تحدث أية مشاكل للعاملين أو المنشآت.