اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شركة نفط إيرانية تعلن السيطرة على حريق بخط أنابيب بحرى للغاز جنوب البلاد

السبت، 01 يناير 2022 01:08 م
شركة نفط إيرانية تعلن السيطرة على حريق بخط أنابيب بحرى للغاز جنوب البلاد إيران - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت شركة بارس الإيرانية للنفط الیوم السبت، اندلاع حريق فى منصة استخراج البترول بجنوب البلاد، وأكدت أن الحريق اندلع فى خط أنابيب بحرى للغاز يقع على مسافة 15 كيلومتر من المنصة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.

وأكدت الشركة الإيرانية السيطرة على الحريق فى أنبوب بحرى للغاز فى حقل فارس جنوبى البلاد بعد وقف إمدادات الغاز عن الأنبوب.

وقال عبادى مدير الإنتاج والعمليات بشركة النفط والغاز الإيرانية للتلفزيون الإيرانى، تسبب تسريب فى أنبوب الغاز البحرى فى اندلاع حريق باحدى أنابيب الغاز البحرية، لافتا إلى أنه تم احتواءه ولم تحدث أية مشاكل للعاملين أو المنشآت.


ایران

حریق

منصة استخراج البترول

خط أنابيب بحري للغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة